اعتماد تقنية جديدة لتحليل أداء اللاعبين في "كأس العرب"

أربيل (كوردستان 24)- يعتزم فريق من الخبراء على تحليل تحركات وتصرفات اللاعبين على هامش النسخة العاشرة من مسابقة كأس العرب، وذلك عبر تقنية جديدة تقتضي جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن أداء كل لاعب ضمن رؤية الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" لرفع من مستوى المنافسة.

واُطلقت هذه الفكرة للمرة الأولى في الأوّل من كانون الأول ديسمبر الجاري بعد أكثر من عامين من الدراسات والتحاليل، حيث توفر هذه التقنيّة الجديدة للمدربين واللاعبين في مختلف أنحاء العالم مورداً يعزز توحيد المهارات الفنية، إلى تطوير كرة القدم من النواحي كافة، وفق محللين.

ويقول الاتحاد الدولي إن هذه التقنية ستستخدم أيضاً خلال العرس الكروي في مونديال قطر 2022 بهدف القيام بدراسة أعمق لجميع التفاصيل في أبرز البطولات العالمية.

وبحسب وكالة فرانس برس سيتم تكليف أحد الأعضاء من فريق الخبراء في كل مباراة من مباريات كأس العرب بمراقبة وملاحقة وترميز الأداء الفردي لاحد اللاعبين، والتقاط حركاته مع أو من دون الكرة، وتحديد عدد الاختراقات التي يقوم بها في الدفاع أو تقييم الضغط الذي يمارسه على المنافس.

وتوفر هذه التحاليل المكثفة أكثر من 15000 نقطة بيانات لكل مباراة، مما يمنح المحللين والمدربين واللاعبين ووسائل الإعلام والمشجعين معطيات ومعلومات جديدة ستساعدهم على فهم المباريات بشكل أفضل والاستمتاع بالاستعراض الكروي.

وتعكس هذه التقنية الجديدة رؤية الفرنسي أرسين فينغر الذي يشغل منصب مدير تطوير كرة القدم العالمية في "فيفا"، للاستفادة من الملاحظات الفنية وبيانات لاعبي كرة القدم لتحسين وتطوير فهم كرة القدم وتحسين تجربة المشاهدين مع المباريات.

وستوضع لاحقاً النتائج والإجراءات التي يتعين اتخاذها والتوصيات والبيانات بتصرف الخبراء الفنيين من خلال برامج أو منصات مختلفة، مثل مركز تدريب "فيفا" الجديد وأكاديمية كرة القدم عبر الإنترنت.