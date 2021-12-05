سیاسة

بغداد وواشنطن تبحثان إنهاء الدور القتالي لقوات التحالف

author_image سوار أحمد
العراق مصطفى الكاظمي ماثيو تولر التحالف الدولي العراق

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والسفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، إنهاء الدور القتالي لقوات التحالف الدولي في بلاده بحلول نهاية العام الجاري.

وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة الاتحادية يوم السبت، ان الكاظمي وماثيو تولر اجتمعا في مقر الحكومة في بغداد.

واشار البيان الى ان "اللقاء شهد البحث في سبل تعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين، وما تشهده المنطقة من تطورات أمنية، والتأكيد على دور العراق المتنامي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".

واكد ان "التقدم الحاصل في إنهاء الدور القتالي لقوات التحالف في العراق وفق مقررات الحوار الاستراتيجي، والانتقال إلى دور المشورة والمساعدة والتمكين".

واعلن العراق في شهر تشرين الثاني الماضي، إجلاء أكثر من 2100 شحنة من المعدات العسكرية في البلاد، وذلك ضمن إطار الانتقال للعلاقة الأمنية مع قوات التحالف من الدور القتالي إلى الاستشاري.

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