محافظ اربيل يوضح "حادثة الملعب": ما تتناقله وسائل الإعلام عار عن الصحة

أربيل (كوردستان 24)- نفى محافظ اربيل أوميد خوشناو اليوم الأحد، وقوع قتيل وتمزيق العلم العراقي في حادثة المباراة التي جرت يوم السبت بين فريقي اربيل والشرطة، كما روجت بعض القنوات الإعلامية.

وقال خوشناو للصحفيين "كنت موجودا بنفسي في ملعب فرانسوا حريري وفي اللحظات الاخيرة من انتهاء المباراة بدأت الحوادث".

وتابع "لم يسقط اي قتيل ولم يتم التعرض للعلم العراقي ولا لعلم اقليم كوردستان بأي شكل من الاشكال، وكل ما تتناوله المواقع الإعلامية بهذا الخصوص لا اساس له وعار عن الصحة".

واضاف "البعض يربط الحادثة بالعلم العراقي وهذا غير صحيح، ما حدث أمر طبيعي يحدث في ملاعب الكرة في الدول الاكثر تقدما وما حدث لا ربط له مع السياسة أو العلم أو اربيل أو اي محافظة أخرى".

وقال خوشناو "الحادثة هي نتيجة تشنجات حدثت بين مشجعي فريقين لعبا لعبة كرة قدم لا غير".

وحدثت مصادمات بين جمهوري اربيل والشرطة يوم السبت على ملعب فرانسوا حريري في اللحظات الأخيرة لانتهاء المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة كأس العراق.