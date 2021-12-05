أسعار الدولار والعملات العالمية في اسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- اسعار العملات العالمية مقابل العملة المحلية وسعر الذهب اليوم الأحد، في اسواق اقليم كوردستان على الشكل التالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 148200 دينار
100 يورو = 168000 دينار
100 جنيه إسترليني = 196000 دينار
100 ليرة تركية = 11500 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5000 دينار
1 دينار أردني = 2011 ديناراً عراقياً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 422000 دينار
مثقال عيار 21 = 375000 دينار
مثقال عيار 18 = 318000 دينار