أسعار الدولار والعملات العالمية في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اسعار العملات العالمية مقابل العملة المحلية وسعر الذهب اليوم الأحد، في اسواق اقليم كوردستان على الشكل التالي:



أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 148200 دينار

100 يورو = 168000 دينار

100 جنيه إسترليني = 196000 دينار

100 ليرة تركية = 11500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5000 دينار

1 دينار أردني = 2011 ديناراً عراقياً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 422000 دينار

مثقال عيار 21 = 375000 دينار

مثقال عيار 18 = 318000 دينار