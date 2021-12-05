اقتصاد

وزارة الكهرباء: نعمل على تأهيل وحدتين مما سيُحسن وضع الطاقة الكهربائية

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة الكهرباء اقليم كوردستان محطة خبات اربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان اليوم الأحد، انها تعمل على إعادة تأهيل وحدتين بمحطة "خبات" البخارية في أربيل، مما سيحسن من وضع الكهرباء.

وذكرت الوزارة في بيان انه " زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية وقدوم موجة برد أديا الى تراجع مدة تجهيز إمداد الطاقة الى 10 - 12 ساعة يومياً".

وأكدت ان "قدرة انتاج الكهرباء للمشتركين في الوقت الراهن تصل الى 2800 ميغاواط".

واشار البيان الى ان الوزارة تعمل حاليا على اعادة تأهيل وحدتين بمحطة "خبات" البخارية في أربيل، وبحلول نهاية هذا الأسبوع ستتم إعادة 300 ميغاواط إلى شبكة الكهرباء الوطنية، مما سيؤدي الى تحسين وضع الكهرباء.

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