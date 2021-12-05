يحيى رسول: داعش يستفيد من الفراغات الامنية بين الجيش العراقي والبيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن تنظيم داعش يستفيد من الفجوات الأمنية بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال يحيى رسول، في تصريح صحفي إن مقاتلي داعش يستفيدون من الثغرات الأمنية بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، وأن معظم نشاطاتهم وهجماتهم تتم في تلك المناطق.

وتأتي تصريحات يحيى رسول في وقت ازدادت فيه هجمات مسلحي داعش على قرى كوردية حيث هاجم التنظيم المتشدد في ليلة 2 يناير/كانون الثاني 2021، قرية خدرجيجة في محيط مخمور، مما أسفر عن استشهاد 10 من مقاتلي البيشمركة وثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين.