سیاسة

الرئيس بارزاني والشابندر يبحثان سبل تجاوز أزمات العملية السياسية

author_image سوار أحمد
کوردستان عزت الشابندر الرئيس بارزاني العملية السياسية

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني سبل تجاوز أزمات العملية السياسية، مع السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر.

وجاء ذلك اليوم الأحد، خلال استقبال الرئيس بارزاني للشابندر في اربيل وفق ما ذكر المكتب الإعلامي للرئيس بارزاني.

وذكر المكتب الإعلامي ان الاجتماع ناقش الوضع السياسي في العراق ونتائج الانتخابات البرلمانية التى جرت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبحث الجانبان سبل حل وتجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق.

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