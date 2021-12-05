سیاسة

كوردستان تسمي مدرسة باسم طفل قتله داعش في مخمور

author_image سوار أحمد
کوردستان برزان اسماعيل مخمور تسمية مدرسة داعش

أربيل (كوردستان 24)- قررت وزارة التربية والتعليم في إقليم كوردستان تسمية مدرسة في منطقة مخمور باسم برزان إسماعيل، الذي قُتل وهو يدافع عن قريته ضد هجوم مسلحي داعش مع اثنين من أشقائه.

واعلنت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها انها قررت تكريم الدور البطولي الذي لعبه اسماعيل "10 سنوات"، في الدفاع عن منطقة مخمور ضد داعش، مع شقيقيه الأكبر سنا.

وجاء في بيان الوزارة أن "بطولة برزان إسماعيل أصبحت مدرسة لتعلم الدروس حول المقاومة والصمود والإرادة وحب الوطن".

واختتم البيان حديثه قائلا: "لتكريم أرواح قوات البيشمركة والمدنيين الذين قتلوا في هجمات داعش الأخيرة، فإن جميع طلاب المدارس في إقليم كوردستان سيقفون صباح الأحد الطلاب دقيقة صمت".

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