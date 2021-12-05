صحة وبیئة

كوردستان تسجل حصيلة مرتفعة بوفيات كورونا

403 أشخاص خرجوا من المستشفيات بعد أن تماثلوا للشفاء التام من الوباء
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صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
کوردستان وزارة الصحة كورونا إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان اليوم الأحد تسجيل 12 وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن مستشفياتها سجلت 210 إصابات في الفترة نفسها في عموم المحافظات والإدارات المستقلة.

وذكر التقرير أن 403 أشخاص خرجوا من المستشفيات بعد أن تماثلوا للشفاء التام من الوباء.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات، لغاية الآن، إلى 376868 إصابة، بما في ذلك 6926 وفاة، فضلاً عن تماثل 365071 شخصاً للشفاء من الوباء.

 

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