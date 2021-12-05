سیاسة

مسرور بارزاني يحث المواطنين على تلقي لقاحات كورونا

"طعموا أنفسكم واحموا كوردستان"
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رئيس حكومة إقليم كوردستان - صورة إرشيفية
رئيس حكومة إقليم كوردستان - صورة إرشيفية
کوردستان مسرور بارزاني لقاح كورونا

أربيل (كوردستان 24)- حث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، المواطنين على تلقي لقاحات كورونا للحد من تفشي الوباء.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "أحث الكوردستانيين على الحصول على اللقاح. احموا أنفسكم وأحبائكم من فيروس كورونا".

وأشار إلى أنه بوسع المواطنين الحصول على لقاحاتهم المجانية في أي من المراكز المنتشرة في الإقليم والتي يصل عددها إلى 200 مركز.

وأضاف "طعموا أنفسكم واحموا كوردستان".

للتسجيل من أجل الحصول على اللقاح اضغط هنا.

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