مسرور بارزاني يحث المواطنين على تلقي لقاحات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- حث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، المواطنين على تلقي لقاحات كورونا للحد من تفشي الوباء.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "أحث الكوردستانيين على الحصول على اللقاح. احموا أنفسكم وأحبائكم من فيروس كورونا".

وأشار إلى أنه بوسع المواطنين الحصول على لقاحاتهم المجانية في أي من المراكز المنتشرة في الإقليم والتي يصل عددها إلى 200 مركز.

وأضاف "طعموا أنفسكم واحموا كوردستان".

للتسجيل من أجل الحصول على اللقاح اضغط هنا.

I urge Kurdistanis to get the vaccine. Protect yourselves and your loved ones from the Coronavirus.



- Get your vaccine for free at any of almost 200 centers

- Pre-register online at https://t.co/wZ4dpxXZBL



Get vaccinated, protect Kurdistan. pic.twitter.com/jsy6sllaso