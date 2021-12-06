سیاسة

البيشمركة تتصدى لهجوم نفذه مسلحو داعش في كركوك

author_image سوار أحمد
کوردستان كركوك داعش قرية سالم

أربيل (كوردستان 24)- قالت قوات البيشمركة انها تصدت لهجوم نفذه مسلحو تنظيم داعش في إحدى القرى بمحيط كركوك.

وأعلنت الوزارة في بيان انه في "ليلة 5/6 كانون الاول 2021 شن إرهابيو داعش هجوما وحشيا على موقع اللواء 126 لقوات البيشمركة بالقرب من قرية قره سالم".

وأضافت "نتيجة للهجوم الجبان يوجد ضحايا بين شهيد وجريح في صفوف البيشمركة، التي ردت على الارهابيين وتم ملاحقتهم والوضع تحت سيطرة قواتنا".

ويوم امس أخلى ما تبقى من السكان الكورد في قرية لهيبان الواقعة في ناحية سركران منازلهم ونزحوا إلى مناطق أخرى بعد تصاعد اعتداءات داعش في محيط كركوك.

وارتفع معدل هجمات داعش على أهالي القرية الكوردية منذ الصيف الماضي، مما دفع بالعديد من السكان إلى مغادرة منازلهم خوفاً على حياتهم.

 

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