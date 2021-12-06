انطلاق حملة زراعة مليون شجرة في اربيل

أربيل (كوردستان 24)- بدأت صباح يوم الأحد، حملة لحماية البيئة عبر زراعة مليون شجرة بلوط حتى عام 2024، في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وأعلنت منظمة "روانكة" الحملة مؤكدة أن احد أهم فوائد هذه الحملة هو إفادة الطبيعة"، مشيرة الى ان "مشكلة التغير المناخي ليست مشكلة شعب فقط وانما يجب ان يعمل الجميع عليها".

واشارت الى ان "كل شجرة نزرعها قيمتها دولار واحد ولكن فوائدها لا تُحصى للطبيعة"، مبينا أن الهدف من المشروع هو مواجهة التغير المناخي في كوردستان وتشجيع الناس على الزراعة في المجتمع والعمل على اعادة تشجير الغابات.

وسبب اختيار البلوط هو كونها شجرة لا تحتاج الى كميات كبيرة من المياه كما أنها تتحمل الظروف الجوية السيئة.

وقالت روانكة إنه بين عامي 1999 و2018، دمرت حرائق الغابات وإزالة الغابات أكثر من 2.2 مليون فدان من غابات إقليم كوردستان.

وفي السنوات الأخيرة، ساهم النزاع المسلح في حدود إقليم كوردستان وحولها في حرائق الغابات التي قضت على الغابات المحلية والنظم الإيكولوجية بأكملها.