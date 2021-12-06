سیاسة

قوة من البيشمركة والجيش العراقي تدخل قرية لهيبان لحمايتها من هجمات داعش

author_image سوار أحمد
کوردستان البيشمركة قرية لهيبان الجيش العراقي

أربيل (كوردستان 24)- وصلت قبل قليل قوات البيشمركة والجيش العراقي الى قرية لهيبان التابعة لناحية سركران، وذلك لحماية سكان القرية من هجمات داعش.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني كرمانج عبد الله لكوردستان 24 "دخلت قوات البيشمركة قرية لهيبان لحماية سكانها وأموالهم ومنازلهم".

وقال ممثل حكومة إقليم كوردستان للعمليات المشتركة عبد الحق طلعت لكوردستان 24 "وصلت قوة اتحادية وقوة من البيشمركة إلى قرية لهيبان، بهدف حماية القرية".

واضاف "يجب ألا نكتفي بحماية هذه القرية فقط، بل على هذه القوة العسكرية حماية كافة القرى المعرضة لهجمات داعش في المنطقة".

واشار طلعت الى أنه بسبب تأخر تشكيل اللواءين المشتركين فقد تقرر حماية هذه القرية بهذه القوة المشتركة".

 

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