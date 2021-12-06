سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الفرنسي لدى العراق

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني اقليم كوردستان فرنسا ايريك شوفاليه

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 6 كانون الأول (ديسمبر) 2021، السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفاليه.

وأثناء اللقاء، الذي حضره القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان، اوليفييه ديكوتيني، جرى التباحث حول الوضع العام والعملية السياسية العراقية بعد الانتخابات النيابية والهجمات والاعتداءات التي يشنها إرهابيو داعش على المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم.

وأشار رئيس الحكومة إلى أهمية تعزيز التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي والتحالف الدولي، لإنهاء هجمات إرهابيي داعش على سكان المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، خاصة وأن جزءاً من الهجمات المستمرة على سكان تلك المناطق يهدف إلى إخلاء وإحداث تغيير ديموغرافي فيها.

وأكد السفير الفرنسي دعم بلاده لقوات البيشمركة في الحرب ضد داعش وتحقيق الاستقرار في المناطق التي تواجه تهديدات الإرهابيين.

هذا وتناول الجانبان أوضاع المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا. وشكر السفير الفرنسي حكومة إقليم كوردستان على اتخاذها الإجراءات اللازمة لمنع الهجرة غير الشرعية وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين إلى إقليم كوردستان.

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