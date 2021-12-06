سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل الهيئة المنتخبة من مؤتمر "الجالية الكوردية"

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني الجالية الكوردية الشتات اربيل

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس بارزاني اليوم الاثنين، الهيئة المنتخبة من مؤتمر الجالية الكوردية الذي انعقد خلال اليومين الماضيين، في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وهنأ الرئيس بارزاني بانعقاد المؤتمر ونجاح أعماله، آملا أن يسهم في زيادة التنسيق والتواصل بين الجالية الكوردية في المهجر والشتات.

واكد الرئيس بارزاني ان القضية الكوردية اسمى وأكثر اهمية من المصالح الحزبية والشخصية الضيقة.

ولفت الرئيس بارزاني الى ضرورة ان تعمل الجالية الكوردية على تعريف العالم بالإبادة الجماعية التي أرتكبت ضد الشعب الكوردي، وأن يتم التأكيد على رسالة السلام والتآخي للشعب الكوردي.

وانطلق يوم السبت في عاصمة إقليم كوردستان أربيل مؤتمر "الجالية الكوردية" بمشاركة الرئيس مسعود بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني إلى جانب ممثلين من الأجزاء الأربعة لكوردستان.

وتناول المؤتمر على نحو خاص وضع الجالية الكوردية ومكانتها وإستراتيجيها ويهدف كذلك إلى تنظيم وتوحيد الخطاب الكوردي في دول المهجر.

 

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