مجتمع

العراق.. استثناء المعتمرين من بطاقة التلقيح الدولية

author_image سوار أحمد
کوردستان المعتمرين فيروس كورونا العراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة النقل الاتحادية يوم الاثنين، انه تم استثناء المعتمرين من إبراز البطاقة الدولية للتلقيح ضد فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، ان "المسافرين الراغبين بالسفر على متن الخطوط الجوية العراقية الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، حصرا، نود ان نعلمكم باستثنائهم من شرط ابراز البطاقة الدولية للتلقيح بكوفيد 19 عند السفر واعتماد بطاقة التلقيح وفحص كورونا فقط".

واشار الى ان القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ يوم امس 2021/12/5 ، مستندا الى كتاب صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعليمات سلطة الطيران المدني.

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