سیاسة

فنلندا ستستمر في دعمها لإقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قبل ظهر اليوم الاثنين، 6 كانون الأول 2021، السيد ماتي لاسيلا سفير فنلندا الجديد في العراق.

وقدم نيجيرفان بارزاني في اللقاء، تهانيه لسعادة السفير بمناسبة تسنمه مهامه وأيضاً بمناسبة عيد الاستقلال الفنلندي، راجياً له ولشعب وحكومة بلده النجاح، وجدد فخامته التعبير عن شكر إقليم كوردستان لفنلندا على مساعداتها ودعمها لإقليم كوردستان منذ العام 2015 في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش.

وأشار السفير الفنلندي إلى أن بلده ينظر باهتمام إلى علاقاته مع العراق وإقليم كوردستان ويتطلع إلى تطوير هذه العلاقات في المجالات كافة، مؤكداً أن بلده سيستمر في مساعدة ودعم العراق وإقليم كوردستان.

وشكل التباحث بشأن الانتخابات العراقية وخطوات تشكيل الحكومة العراقية القادمة، حضور ومكانة إقليم كوردستان في العملية السياسية العراقية، مسألة الهجرة والمهاجرين وأوضاع المنطقة بصورة عامة، محوراً آخر للقاء.

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