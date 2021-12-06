سیاسة

السفير الفرنسي لدى العراق: تحركات داعش الأخيرة دليل على ان التنظيم لا يزال خطرا

author_image سوار أحمد
کوردستان السفير الفرنسي العراق مسعود بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين، السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفالي.

وفي بداية الاجتماع، وجه السفير الفرنسي تعازيه لأسر واقارب البيشمركة الذين استشهدوا في الايام القليلة الماضية بسبب هجمات داعش.

وقال ان تحركات داعش الاخيرة دليل على أن التنظيم المتشدد لا يزال نشطا وخطيرا.

وشدد الجانبان على أهمية زيادة التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والقوات العراقية لمواجهة تهديدات داعش.

وفي جزء اخر من ذلك الاجتماع، تم مناقشة الاوضع السياسية في العراق ونتائج انتخابات اكتوبر الماضي، وتم تبادل الافكار حول طرق مواجهة التحديات وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

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