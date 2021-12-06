الرئيس بارزاني: يجب أن ترفع البيشمركة من جاهزيتها وتستخدم اساليب جديدة في مواجهة داعش

أربيل (كوردستان 24)- اكد الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين، على ضرورة أن ترفع قوات البيشمركة من جاهزيتها وأن تستخدم اساليب جديدة في مواجهة تنظيم داعش.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة "ليلة امس قام تنظيم داعش الارهابي بالهجوم على البيشمركة في قرة سالم بناحية بردي، وأدى الهجوم الى استشهاد واصابة عدد من البيشمركة".

وتابع الرئيس بارزاني "تعازي الحارة لاسر وعوائل الشهداء واشاطرهم أحزانهم وأدعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

واضاف "اؤكد انه من الضروري الثأر لدماء شهدائنا من الارهابيين، ونظرا لزيادة الهجمات الارهابية مؤخرا يجب على قوات البيشمركة أن ترفع من جاهزيتها وأن تغير في تكتيكاتها العسكرية وأن تنفذ عمليات عسكرية ضد عناصر التنظيم".