نيجيرفان بارزاني يحذر من خطر داعش ويدعو لتعاون بين البيشمركة والجيش

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إن التصدي لإرهابيي داعش وهزيمتهم يتطلب أعلى مستويات التعاون والتنسيق العسكري المتين بين البيشمركة والجيش العراقي، وسد الفراغات والثغرات الأمنية بينهما، مشيراً إلى أن داعش عدو مشترك يهدد أمن واستقرار البلاد بأسرها.

جاء ذلك خلال إشراف نيجيرفان بارزاني، وهو القائد العام لقوات البيشمركة، على اجتماع عسكري شارك فيه نائبا الرئيس ووزيرا شؤون البيشمركة والداخلية وقائدا الوحدتين 70 و80، وكبار قيادات البيشمركة ومسؤولي جميع محاور على طول خط مواجهة داعش.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان أنه في بداية الاجتماع، تم استذكار شهداء الدفاع عن كوردستان الذين استشهدوا مؤخراً أثناء مواجهة الإرهابيين، ووجه رئيس إقليم كوردستان تعازيه إلى عوائل وذوي الشهداء الشامخين معبراً عن مشاركته الأحزان إياهم، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

هذا وناقش الاجتماع الأوضاع العسكرية وتقييم حالة جبهات الدفاع عن إقليم كوردستان، حيث قدم مسؤولو المحاور نبذة عن آخر المستجدات في الجبهات واحتياجاتهم، ثم شرح وزير شؤون البيشمركة خطة الوزارة وتفاصيل خطواتها الخاصة بمواجهة الإرهابيين وتأمين الاحتياجات العسكرية.

وأكد الاجتماع أن الإرهابيين يستغلون الفراغات والفجوات الموجودة في المناطق الفاصلة بين قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي والتي يستغلها الإرهابيون لتنفيذ هجماتهم واعتداءاتهم ويتسللون عبرها لمهاجمة البيشمركة والمدنيين من أهالي المنطقة، وفقاً للبيان.

وأمر نيجيرفان بارزاني، بأن يتم كإجراء آني، ومن خلال التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان والجهات المعنية توفير الاحتياجات العاجلة، مع تأمين احتياجات البيشمركة في المستقبل، وكلف القيادات العسكرية والجهات ذات العلاقة بالإسراع في إعادة تنظيم أوضاع الجبهات ونقاط المواجهة مع الإرهابيين، وسد النواقص والثغرات، وأن يكون هناك أتم التنسيق والتعاون بين البيشمركة في المحاور كافة.

وعبر رئيس إقليم كوردستان عن غاية الشكر والتقدير للبيشمركة الأبطال وأثنى على دفاعهم بالدم وبالروح عن إقليم كوردستان ومنجزاته ومواجهتهم البطولية لعدو شرس، مشدداً على أن صمود البيشمركة وتصديهم كفيل بهزيمة العدو والقضاء عليه.

كما طمأن رئيس الإقليم أبناء كوردستان إلى أن البيشمركة يدافعون عنهم بكل قوة وإصرار، وأن رئاسة وحكومة إقليم كوردستان وكل الجهات المعنية، يؤمّنون جميع المساعدات والدعم اللازم لانتصار البيشمركة.