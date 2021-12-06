ثقافة وفنون

كوردستان تلزم وسائل إعلامها بمنع إعادة نشر "المحتوى الداعشي"

"أي قناة تلفزيونية تخالف التعميم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها"
author_image Kurdistan24 اربیل
مبنى وزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان - صورة: كوردستان 24
مبنى وزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان - صورة: كوردستان 24
کوردستان إقليم كوردستان وزارة الثقافة المحتوى الداعشي

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان اليوم الاثنين تعميماً نصياً إلى جميع وسائل الإعلام، منعت بموجبه إعادة نشر الصور وتسجيلات الفيديو التي ينتجها داعش.

وبحسب التعميم الذي اطلعت عليه كوردستان 24، فإنه ووفقاً للوائح تنظيم التردد الفضائي في إقليم كوردستان، يُمنع نشر الصور والتسجيلات المصوّرة الخاصة بداعش.

وحذر التعميم من أن أي وسيلة إعلامية لا تلتزم بالقرار ستواجه إجراءات وفق القانون، وجاء فيه "أي قناة تلفزيونية تخالف التعميم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها".

وذكرت الوزارة أنها وجهت كتابها إلى جميع وسائل الإعلام المرئية.

 

 

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