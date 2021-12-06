الكاظمي بعد "ضربة ناجحة" في الأنبار: عمليات اجتثاث داعش ستتواصل

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين إن ثمة من يحاول إرهاب الدولة عبر السلاح.

وكتب الكاظمي على حسابه في تويتر "نفذت قواتنا الجوية البطلة اليوم عملية ناجحة ضد مخابئ تنظيم داعش الإرهابي في الأنبار، وستتواصل العمليات لاجتثاث هذا التنظيم من جذوره في العراق".

وأضاف "هناك دائماً من يحاول عبر السلاح إرهاب الدولة، لكن الدولة بمؤسساتها وشعبها تقف بالمرصاد، فلا أحد فوق قرارها ولا سلاح خارج سيطرتها".

يأتي هذا بعد أن صعّد داعش من هجماته في العديد من المناطق وخصوصاً في المناطق التي تشهد فراغاً أمنياً بين قوات البيشمركة والقوات العراقية.