العراق يعلن إحباط تفجير بتكتيك "هجوم حزيران" في مدينة الكاظمية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية مساء الاثنين إحباط تفجير في مدينة الكاظمية الواقعة إلى الشمال من بغداد.

وذكرت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية أنها اعتقلت "إرهابياً خطط تفجير عبوة ناسفة في أحد أسواق الكاظمية" التي تضم مرقد الإمام موسى الكاظم.

وأضافت أن اعتقال الإرهابي جرى "داخل أحد الفنادق في مدينة الكاظمية وهو شقيق الإرهابي الذي فجر عبوة ناسفة في المدينة ذاتها في شهر حزيران الماضي والموقوف حالياً وإحباط مخططه الإجرامي".

وأشارت الوكالة إلى أن الإرهابي "حاول استخدام نفس أسلوب شقيقه بلبس كمامة وحقيبة ظهر في التفجير السابق" الذي أوقع ضحايا.

وجاء في البيان "وبدلالة هذا الإرهابي تم القبض على جميع أعضاء الشبكة الإرهابية التي كان ينتمي إليها وتدمير الوكر الذي انطلق منه الإرهابي لتنفيذ عمليته".

وقالت إن قوات الأمن ضبطت بحوزته وثائق مزورة وعتاداً وقداحات تفجير وأسلاك تفجير وناظوراً ليلياً وعقاقير طبية وحقائب كتف وكتباً وملابس وأغطية مختلفة.