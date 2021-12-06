أمن

مسلحون يهاجمون دورية للشرطة بقذيفة "آر.بي.جي" في الناصرية

الدورية كانت تتمركز قرب مضخة للمياه وتعمل على تنظيم توزيع الحصص المائية
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق العراق الناصرية

أربيل (كوردستان 24)- تفيد الأنباء الواردة من جنوب العراق مساء الاثنين أن دورية للشرطة تعرضت لهجوم مزدوج بواسطة سلاحي (بي.كي.سي) و(آر.بي.جي) في مدينة الناصرية.

وبحسب شبكة أخبار الناصرية، فإن مسلحين مجهولين شنوا هجومين على دورية للشرطة بواسطة (بي.كي.سي) و(آر.بي.جي) دون سقوط خسائر بشرية أو إصابات.

وذكرت مصادر محلية أن الدورية كانت تتمركز قرب مضخة للمياه وتعمل على تنظيم توزيع الحصص المائية إلى الأراضي الزراعية ومنع التجاوزات.

هذا وبدأت قوات الأمن بتمشيط المنطقة بحثاً عن المهاجمين.

موضوعات ذات صلة
العراق

اتحاد الكرة العراقي يتوعد مثيري "شغب الملاعب" بعقوبات قاسية
  14 ساعات
العراق

العراق يعلن إحباط تفجير بتكتيك "هجوم حزيران" في مدينة الكاظمية
  14 ساعات
العراق

بالفيديو | "معلومة دولية" تنهي تحركاً داعشياً في صحراء الأنبار
  17 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف