مسلحون يهاجمون دورية للشرطة بقذيفة "آر.بي.جي" في الناصرية

أربيل (كوردستان 24)- تفيد الأنباء الواردة من جنوب العراق مساء الاثنين أن دورية للشرطة تعرضت لهجوم مزدوج بواسطة سلاحي (بي.كي.سي) و(آر.بي.جي) في مدينة الناصرية.

وبحسب شبكة أخبار الناصرية، فإن مسلحين مجهولين شنوا هجومين على دورية للشرطة بواسطة (بي.كي.سي) و(آر.بي.جي) دون سقوط خسائر بشرية أو إصابات.

وذكرت مصادر محلية أن الدورية كانت تتمركز قرب مضخة للمياه وتعمل على تنظيم توزيع الحصص المائية إلى الأراضي الزراعية ومنع التجاوزات.

هذا وبدأت قوات الأمن بتمشيط المنطقة بحثاً عن المهاجمين.