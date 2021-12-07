الاستخبارات العراقية تطيح بمنسق "ديوان العشائر" في نينوى

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاطاحة بمنسق ما يسمى ديوان العشائر في تنظيم داعش في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية يوم الاثنين في بيان، انه "بناءً على معلومات إستخبارية دقيقة من مصادر لواء المشاة 71 في العمق السوري أفادت بوجود أحد الإرهابيين يروم إجتياز الحدود الدولية بإتجاه أراضينا"، موضحة انه "على موعد مع أحد الأشخاص من أهالي الموصل لغرض اللقاء به".

واكدت انه "على الفور تم التنسيق مع مصدر المعلومات من قبل آمر الفوج الاول وضابط الاستخبارات، وجرى إستدراجه وبعد إجتيازه الحدود الدولية من خلال قرية مشيرفة والتابعة الى ناحية ربيعة".

وقالت المديرية الى انه "تم استلامه من قبل عناصر الاستخبارات والذين كُلفوا بواجب مدني لهذا الغرض،حيث كانت وجهته مطعم "ابو ليلى" الشهير في نينوى بعد ان تم الأتصال من قبل المتهم بأحد الأشخاص لغرض إيصاله الى الأنبار، وبعد وصول المفرزة المدنية والمتهم وتأمين الإتصال بذلك الشخص تعذر عن الحضور مما إضطرنا الى إعتقاله وإعادته الى استخبارات لواء المشاة71".

واشارت المديرية الى انه "بعد التحقيق إعترف بإنتماءه الى عصابات داعش الإرهابية وإنه منسق لما يسمى بديوان العشائر التابع للتنظيم الإرهابي، ولديه أثنين من أبناءه من قياديي التنظيم ".