بعد أربع سنوات على فتح أول دور لها.. مهرجان سينمائي ضخم في السعودية

أربيل (كوردستان 24)- أُفتتح يوم الاثنين أول مهرجان سينمائي ضخم في السعودية، تدعمه حكومة المملكة الساعية لبناء صناعة ترفيهية جديدة وتعزيز أذرع "قوتها الناعمة"، في خضم حملة الانفتاح الأخيرة وبعد نحو أربع سنوات على فتح أول دور السينما.

وسيشهد المهرجان تكريم هيفاء المنصور، أول مخرجة سعودية. ويأتي انعقاد هذا الحفل بعدما تضاعفت الأعمال السينمائية والتلفزيونية السعودية بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وتقام الدورة الافتتاحية لمهرجان "البحر الأحمر السينمائي" في مدينة جدة الساحلية في غرب البلاد بين 6 و15 كانون الأول/ديسمبر، وتشمل 138 فيلما طويلا وقصيرا من 67 بلدا بـ34 لغة، وتنطلق غداة تنظيم أول سباق فورمولا واحد في المملكة.

وكانت السعودية أعادت فتح دور السينما في نيسان/أبريل 2018 بعد عقود من الإغلاق بسبب التشدد الديني، في إطار سلسلة من الإصلاحات بدأت مع تسلّم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منصبه في 2017.