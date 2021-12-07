وفد من البيشمركة يعقد اجتماعات في بغداد لبحث سبل مواجهة داعش

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة البيشمركة ان وفدا من الوزارة توجه اليوم الثلاثاء الى بغداد لعقد اجتماعات مع وزارة الدفاع العراقية لبحث سبل مواجهة تنظيم داعش.

وذكرت الوزارة في بيان ان الوفد الذي يترأسه وكيل وزارة البيشمركة جبار ياور سيعقد اجتماعين منفصلين أحدهما استخباراتي والآخر عسكري.

واضاف البيان ان "الوفد سيجري اجتماعا آخر في مبنى وزارة الدفاع العراقية، لمناقشة الأوضاع الحالية في المنطقة والتهديدات الارهابية".

واكد أن "اللقاءات بين البيشمركة ووزارة الدفاع مستمرة، ويجري الجانبان مناقشات مستمرة وتركيز على العمليات المشتركة، بهدف القضاء على الارهابيين".

وزادت حدة الهجمات التي يشنها تنظيم داعش في المناطق المتنازع عليها بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، في استغلال واضح للثغرات الأمنية في تلك المناطق.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014. إلا أن التنظيم المتشدد لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.