سیاسة

بحضور نجل ميتران.. برلمان كوردستان يناقش الهجمات الاخيرة على البيشمركة

author_image سوار أحمد
برلمان اقليم كوردستان
برلمان اقليم كوردستان
کوردستان برلمان اقليم كوردستان دانيال ميتيرا

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجتمع برلمان اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء بحضور وفد من حكومة الاقليم، وذلك لمناقشة هجمات تنظيم داعش الاخيرة على قوات البيشمركة.

وقال مراسل كوردستان 24 ان وزير البيشمركة ورئيس ديوان مجلس الوزراء ورئيس هيئة المناطق الكوردستانية بالوكالة، سيحضرون الجلسة.

وسيتم بحث الهجمات الاخيرة التي شنها تنظيم داعش على قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها وتأمين مستلزمات قوات البيشمركة.
وستتم القراءة الثانية لمشروع قانون (تعديل قانون وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان - العراق)، وفقا لأحكام المواد (87، 88، 89) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

كما سيتم عرض متابعة لجنة (المالية والشؤون الاقتصادية) لموضوع إيرادات إقليم كوردستان.

وفي بداية الجلسة سيجري الترحيب بنجل السيدة دانيال ميتران، جيلبرت ميتران، وستلقي رئيسة البرلمان كلمة الترحيب، من ثم سيلقي جيلبرت ميتران كلمة.

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