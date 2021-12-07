بلاسخارت تصل النجف في زيارة غير معلنة

أربيل (كوردستان 24)- وصلت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة النجف.

وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بلاسخارت وصلت إلى النجف الأشرف عبر المطار الدولي في المحافظة".

وأضافت أن "مدير المطار حكمت فرظ علي كان في استقبالها".

ولم تُعرف طبيعة وجدول زيارة الممثلة الاممية المفاجئة الى المحافظة إلا أنه من المتوقع ان يتم عقد مباحثات مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بخصوص نتائج الانتخابات، التي تصدرها التيار الصدري بأكثر من سبعين مقعداً.