نيجيرفان بارزاني والحلبوسي يبحثان العملية السياسية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، على دور وحضور ومكانة المكونين الكوردي والسني في العملية السياسية العراقية بصفتهما شريكين رئيسين للمكون الشيعي والمكونات الأخرى.

وجاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني للحلبوسي اليوم الثلاثاء، في عاصمة اقليم كوردستان اربيل.

كما أكدا أهمية التعاون والتفاهم المشترك بين القوى والأطراف العراقية لاتخاذ الخطوات الضرورية في العملية السياسية وتشكيل حكومة جامعة للأطراف والمكونات العراقية ومستجيبة لتطلعات ومطالب المواطنين في توفير الأمان والاستقرار وخدمات وحياة أفضل.

وبحث الجانبان أيضاً آخر مستجدات الحرب على الإرهاب وهجمات واعتداءات داعش الأخيرة، خاصة التي استهدفت مناطق الفراغ الأمني بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة والتي أسفرت عن شهداء من الجيش والبيشمركة والمدنيين.

وشدد الجانبان في لقائهما على أهمية وضرورة زيادة تفعيل وتسريع آليات التنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة في مجال التصدي للإرهابيين وهزيمتهم، وعدّ الجانبان تصحيح مسار العملية السياسية والأمن والاستقرار السياسيين في البلد ضرورة تحتل الصدارة في مجال تحقيق النصر في الحرب على الإرهاب.