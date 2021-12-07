سیاسة

نيجيرفان بارزاني والحلبوسي يبحثان العملية السياسية

author_image سوار أحمد
کوردستان نيجيرفان بارزاني محمد الحلبوسي اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، على دور وحضور ومكانة المكونين الكوردي والسني في العملية السياسية العراقية بصفتهما شريكين رئيسين للمكون الشيعي والمكونات الأخرى.

وجاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني للحلبوسي اليوم الثلاثاء، في عاصمة اقليم كوردستان اربيل.

كما أكدا أهمية التعاون والتفاهم المشترك بين القوى والأطراف العراقية لاتخاذ الخطوات الضرورية في العملية السياسية وتشكيل حكومة جامعة للأطراف والمكونات العراقية ومستجيبة لتطلعات ومطالب المواطنين في توفير الأمان والاستقرار وخدمات وحياة أفضل.

وبحث الجانبان أيضاً آخر مستجدات الحرب على الإرهاب وهجمات واعتداءات داعش الأخيرة، خاصة التي استهدفت مناطق الفراغ الأمني بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة والتي أسفرت عن شهداء من الجيش والبيشمركة والمدنيين.

وشدد الجانبان في لقائهما على أهمية وضرورة زيادة تفعيل وتسريع آليات التنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة في مجال التصدي للإرهابيين وهزيمتهم، وعدّ الجانبان تصحيح مسار العملية السياسية والأمن والاستقرار السياسيين في البلد ضرورة تحتل الصدارة في مجال تحقيق النصر في الحرب على الإرهاب.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف