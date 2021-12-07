الرئيس بارزاني يستقبل نجل دانيال ميتران

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء نجل السيدة دانيال ميتران، جيلبيرت ميتران.

واعرب الرئيس بارزاني عن تقديره لتعاطف السيدة ميتران ودورها التاريخي في مساعدة الشعب الكوردي، واصفا إياها بالإنسانة العظيمة والصديقة الكبيرة.

وأكد الرئيس بارزاني خلال اللقاء ان دموع دانيال ميتران التي انهمرت لمظلومية الشعب الكودري لن تُنسى أبداً.

واكد ان الشعب الكوردي مهما بذل في مناسبة إحياء ذكرى السيدة ميتران فهو قليل، وليس بمستوى مساعدتها واخلاصها لشعب كوردستان.

ووجه الرئيس بارزاني الشكر لفرانسوا ميتران، الرئيس الراحل لفرنسا، وعقيلته دانيال ميتران على دورهما القوي في حماية الشعب الكوردي بعد الانتفاضة.

كما وجه الشكر للشعب الفرنسي، وحكومات ورؤساء فرنسا على دعمهم الشعب الكوردي في جميع المواقف.

من جهته أعرب نجل ميتران عن امتنانه للرئيس بارزاني والشعب الكوردي على وفائهم للسيدة دانيال ميتران.

وحضر السفير الفرنسي لدى العراق والقنصل الفرنسي في أربيل كانا حاضرين في اللقاء.