سیاسة

نيجيرفان بارزاني والكاظمي يبحثان الاعتداءات الأخيرة لداعش على البيشمركة

author_image سوار أحمد
کوردستان نيجيرفان بارزاني مصطفى الكاظمي البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاعتداءات الاخيرة لتنظيم داعش واستشهاد عدد من مقاتلي البيشمركة.

وفي اتصال هاتفي بحث الجانبان التهديدات الأمنية والاعتداءات الأخيرة لتنظيم داعش التي طالت مواقع لقوات البيشمركة والتي أدت الى استشهاد واصابة عدد من المدنيين وقوات البيشمركة.

وأكد الكاظمي دعمه الكامل لجهود البيشمركة في مقارعة الإرهاب، مشدداً على التنسيق الكامل بين القوات المسلحة العراقية من الجيش والبيشمركة والقوى الأمنية الأخرى، ولاسيما في مناطق الفراغ الأمني بين الطرفين.

وشدد رئيس الحكومة العراقية على ضرورة المضي في تنشيط عمل اللجان التنسيقية المشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة؛ بهدف ردع ومطاردة فلول الإرهاب والقضاء عليها؛ لما تمثله من خطر على العراق والمنطقة كلها.

وعبر نيجيرفان بارزاني عن استعداد الاقليم التام للتعاون والتنسيق مع القوات العراقية لحماية الأمن والاستقرار في اقليم كوردستان وجميع أنحاء العراق.

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