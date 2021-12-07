سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل رئيس مؤسسة دانيال ميتران

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني جيلبرت ميتران فرنسا اقليم كودستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 7 كانون الأول (ديسمبر) 2021، جيلبرت ميتران نجل الصديقة العريقة لشعب كوردستان السيدة دانيال ميتران، ورئيس مؤسسة (دانيال ميتران – فرانس ليبرتي).

وفي اللقاء، الذي حضره السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفالييه، تحدث رئيس الحكومة، باحترام وتقدير، عن الموقف الودي والداعم من السيدة دانيال ميتران وفرانسوا ميتران، اللذين ساندا شعب كوردستان في أيامه العصيبة، وبالتالي فإن أعمالهما ومواقفهما التاريخية ستظل خالدة دائماً في ذاكرة شعب كوردستان.

وأشار رئيس مؤسسة (دانيال ميتران-فرانس ليبرتي) إلى أن تقدم إقليم كوردستان ونجاح حكومة إقليم كوردستان يبعثان على الأمل والمستقبل، وأكد مجدداً استعداده لدعم إقليم كوردستان في المحافل الدبلوماسية العالمية.

 

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