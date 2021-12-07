سیاسة

مسرور بارزاني والحلبوسي يبحثان آخر التطورات والمستجدات في العراق

تم في الاجتماع التباحث حول التفاهمات السياسية من أجل متطلبات المرحلة المقبلة، بما يسهم في استقرار البلاد من خلال المشاركة الفعّالة للمكونين السني والكوردي
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني خلال لقائه الحلبوسي - صورة: المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كوردستان
مسرور بارزاني خلال لقائه الحلبوسي - صورة: المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كوردستان
کوردستان مسرور بارزاني محمد الحلبوسي العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 7 كانون الأول (ديسمبر) 2021، رئيس تحالف (تقدم) محمد الحلبوسي والوفد المرافق له.

وجرى في اللقاء بحث آخر التطورات والمستجدات في العراق بالإضافة إلى الحرب على الإرهاب والهجمات الأخيرة التي شنها إرهابيو داعش، كما تم التشديد على أهمية التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

كذلك تم في الاجتماع التباحث حول التفاهمات السياسية من أجل متطلبات المرحلة المقبلة، بما يسهم في استقرار البلاد من خلال المشاركة الفعّالة للمكونين السني والكوردي، والنهوض بالوضع الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين العراقيين، إلى جانب حلِّ المشاكل بنحوٍ جذري بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وفقاً للدستور.

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