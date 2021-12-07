مسرور بارزاني والحلبوسي يبحثان آخر التطورات والمستجدات في العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 7 كانون الأول (ديسمبر) 2021، رئيس تحالف (تقدم) محمد الحلبوسي والوفد المرافق له.

وجرى في اللقاء بحث آخر التطورات والمستجدات في العراق بالإضافة إلى الحرب على الإرهاب والهجمات الأخيرة التي شنها إرهابيو داعش، كما تم التشديد على أهمية التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

كذلك تم في الاجتماع التباحث حول التفاهمات السياسية من أجل متطلبات المرحلة المقبلة، بما يسهم في استقرار البلاد من خلال المشاركة الفعّالة للمكونين السني والكوردي، والنهوض بالوضع الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين العراقيين، إلى جانب حلِّ المشاكل بنحوٍ جذري بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وفقاً للدستور.