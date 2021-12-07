سیاسة

الرئيس بارزاني والحلبوسي يؤكدان على تنفيذ "المبادئ الثلاثة" في المرحلة المقبلة

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان الرئيس بارزاني محمد الحلبوسي

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين اليوم الثلاثاء مع رئيس تحالف (تقدم) محمد الحلبوسي الوضع السياسي في العراق.

وأعرب الحلبوسي في مستهل الاجتماع عن تعازيه ومواساته لأسر البيشمركة الذي استشهدوا إثر هجوم إرهابيي داعش في الآونة الأخيرة.

وفي جانب آخر من الاجتماع، جرى تسليط الضوء على الوضع السياسي في العراق ونتائج الانتخابات النيابية والجهود الرامية لتشكيل حكومة عراقية جديدة.

وأكد المشاركون في الاجتماع على تنفيذ مبادئ الشراكة والتوازن والإصلاح في الحكم في المرحلة المقبلة من أجل تخليص العراق من الأزمات والتحديات.

 

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