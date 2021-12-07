سقوط مروحية عسكرية وإصابة طاقمها بجروح خطرة بجنوب العراق

أربيل (كوردستان 24)- تحطمت طائرة هليكوبتر عسكرية عراقية بعد هبوطها اضطرارياً إثر خلل فني قرب مدينة العمارة بجنوب العراق.

وذكرت مصادر أمنية أن طائرة الهليكوبتر، وهي من طراز مي-35 روسية الصنع، تعرضت إلى "عطل فني أدى إلى هبوط اضطراري للطائرة بمنطقة الرفاعي في محافظة ميسان".

وأضافت أن الهبوط "أسفر عن إصابة طاقم الطائرة إصابات متوسطة"، إلا أن مصدراً أمنياً أبلغ كوردستان 24، بأن الحالة الصحية لطاقم الطائرة حرجة.

ويتألف الطاقم من عسكريين اثنين.

هذا وباشرت الجهات المختصة بالتحقيق لمعرفة أسباب السقوط الذي ألحق أضراراً جسيمة بالطائرة.