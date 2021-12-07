سیاسة

وزير الدفاع الأمريكي في رسالة إلى مسرور بارزاني: علاقة خاصة تجمعنا مع كوردستان

"الولايات المتحدة ستواصل مساندة قوات البيشمركة وقوات الأمن العراقية في مكافحة إرهابيي داعش"
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن - صورة أرشيفية
مسرور بارزاني ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن - صورة أرشيفية
کوردستان مسرور بارزاني لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي إقليم كوردستان البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني رسالة من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، في الرسالة، على أهمية المضي قُدماً في العلاقات المتينة بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة والتنسيق المشترك في التصدي لإرهابيي داعش.

وجاء في جانب من رسالة وزير الدفاع الأمريكي إلى رئيس حكومة إقليم كوردستان: "نشكر البيشمركة على دورها المهم في هزيمة داعش، ونحيي بإجلال وإكبار تضحيات البيشمركة في الحرب ضد داعش".

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة ستواصل مساندة قوات البيشمركة وقوات الأمن العراقية في مكافحة إرهابيي داعش، ولا سيما في المجالات الاستشارية وتبادل المعلومات والاستخبارات.

وفي ختام رسالته إلى رئيس الحكومة، شدد وزير الدفاع الأمريكي على أن: "هناك علاقة خاصة تربط بين إقليم كوردستان وأمريكا، وهي علاقة قائمة على القيم والاحترام المتبادل. ويطيب لنا أن نرحب بالعمل المشترك بين الجانبين. شكراً على التزامكم بالشراكة المهمة التي تجمع بيننا".

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