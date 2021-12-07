سیاسة

الرئيس بارزاني يدين بشدة الهجوم الإرهابي في البصرة

author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس مسعود بارزاني - صورة أرشيفية
الرئيس مسعود بارزاني - صورة أرشيفية
کوردستان الرئيس بارزاني البصرة

أربيل (كوردستان 24)- أدان الرئيس مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء الهجوم الإرهابي الذي خلف عدداً من الضحايا في مدينة البصرة.

وقال الرئيس بارزاني في بيان تعزية "ببالغ الأسف اُستشهد وأصيب عدد من المواطنين إثر هجوم إرهابي في مدينة البصرة".

وأدان الرئيس بارزاني بشدة الهجوم الإرهابي، ووجّه التعازي لعوائل وذوي الضحايا.

وجاء في البيان "وإذ أتمنى للمصابين بالشفاء العاجل، أسأل المولى القدير أن يتغمد أرواح الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم وعوائلهم الصبر والسلوان".

 

 

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