أحمد هوشيار: وضع مطار أربيل طبيعي ولا تغيير في جدول الرحلات

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار اليوم الثلاثاء إن الوضع في المطار طبيعي ولا تغيير في جدول الرحلات.

جاء ذلك بعد أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي شائعات أفادت بأن المطار تعرض إلى هجوم أجبر بعض الرحلات على تغيير مسارها إلى مطار السليمانية.

وقال هوشيار في تصريح لكوردستان 24، إن المطار لم يتعرض إلى أي هجوم، ولم يحصل أي تغيير على جدول الرحلات ولم تؤجل أي رحلة.

يأتي هذا في وقت دوت صافرات الإنذار مقر القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل في عملية تجريبية تقوم بها القنصلية دورياً، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.