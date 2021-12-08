مسرور بارزاني يشارك في إحياء الذكرى المئوية للمسرح في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- بحضور رئيس حكومة اقليم كوردستان يقام اليوم الأربعاء، مهرجان الذكرى المئوية للمسرح في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

والمهرجان الذي من المقرر أن يبدأ الساعة 9:30 صباحا، بمناسبة مرور 100 عام على المسرح الكوردي، تشرف عليه وزارة الثقافة والشباب في حكومة الاقليم، وسيتم إحياؤه في قلعة اربيل.

وبهذه المناسبة سيتم عرض مسرحية "صلاح الدين" من جديد من قبل فناني المسرح في أربيل على قاعة مسرح مديرية فنون المسرح.

ويبدأ المهرجان اليوم الأربعاء ويستمر لمدة ثلاثة ايام.