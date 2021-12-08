سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل رئيس وزراء العراق الاتحادي

author_image سوار أحمد
مسرور بارزاني والكاظمي
مسرور بارزاني والكاظمي
کوردستان مسرور بارزاني مصطفى الكاظمي اربيل

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مطار أربيل الدولي، اليوم الأربعاء 8 كانون الأول (ديسمبر) 2021، رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي.

ووصل رئيس الوزراء الاتحادي إلى إقليم كوردستان يرافقه وفد كبير ضم وزير الدفاع وعدداً من القادة العسكريين.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان بزيارة رئيس الوزراء الاتحادي إلى إقليم كوردستان، وتم التباحث حول التطورات والمستجدات في العراق بعد نجاح الانتخابات النيابية، وتم التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار والنهوض بالواقع الاقتصادي وحل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.

كذلك جرى تسليط الضوء على الهجمات الأخيرة التي ارتكبها إرهابيو داعش، وشددا على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي لاجتثاث الإرهاب من جذوره.

مسرور بارزاني والكاظمي
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