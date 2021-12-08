سیاسة

مسرور بارزاني: المسرح وسيلة مهمة لإيصال آلام شعبنا للعالم

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني المسرح اقليم كوردستا

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء، ان فن المسرح له دور كبير في إيصال آلام شعبنا الى العالم.

وجاء حديث مسرور بارزاني خلال افتتاح مهرجان الذكرى المئوية للمسرح في عاصمة اقليم كوردستان اربيل.

وقال مسرور بارزاني ان المسرح من أقدم الفنون على مر التاريخ وللمسرح دور مهم في توعية المجتمعات وتنويرها وتسليط الضوء على كافة الأمور الحياتية".

وتابع "يمكن للفنانين أن يوصلوا تاريخ شعبنا وآلامه ومعاناته عبر المسرح الى المجتمع الدولي والعالم".

واكد رئيس حكومة اقليم كوردستان ان الحكومة لن تتردد في تقديم الدعم للفنانين، مشيرا في الوقت نفسه الى ان كوردستان مرت بأزمة اقتصادية ولا اتزال آثارها واضحة.

وتشرف وزارة الثقافة والشباب في حكومة الاقليم على المهرجان، وبهذه المناسبة سيتم عرض مسرحية "صلاح الدين" من جديد من قبل فناني المسرح في أربيل على قاعة مسرح مديرية فنون المسرح.

ويبدأ المهرجان اليوم الأربعاء  ويستمر لمدة ثلاثة ايام.

يؤ
ي

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف