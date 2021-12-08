الكاظمي يصل مخمور ويجتمع مع قادة البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس الوزراء الإتحادي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء، الى قضاء مخمور واجتمع مع قادة قوات البيشمركة.

واجتمع الكاظمي مع قادة البيشمركة على راس وفد عسكري، بعد ان اجتمع في وقت سابق مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وكان برفقة القائد العام للقوات المسلحة العراقية في مخمور كل من وزير الداخلية ريبر أحمد ووزير البيشمركة شورش اسماعيل ووزير الدفاع العراقي جمعة عناد.

وبحث الكاظمي مع قادة البيشمركة الهجمات الأخيرة التي شنها تنظيم داعش وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.