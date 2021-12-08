مجلس وزراء كوردستان يجتمع ويبحث حزمة مواضيع

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان ان الاجتماع سيبحث المواضيع التالية:

عرض التقرير الاسبوعي لوزارة البيشمركة حول الهجمات التي نفذها تنظيم داعش مؤخرا ضد البييشمركة في المناطق المتنازع عليها.

كما سيبحث تنظيم تعامل الاعلام ومواقع التواصل مع الاوضاع الراهنة في جبهات القتال ضد تنظيم داعش ومواجهة الارهابيين.

ومن جهة أخرى سيتم عرض مسودة مشروع قانون التربية والتعليم في اقليم كوردستان، وذلك للتصويت عليه من قبل مجلس الوزراء.

وسيبحث المجلس عرض مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة الكهرباء رقم 6 لسنة 2021، وكذلك عرض تقرير من قبل وزارة الزراعة والموارد المائية حول ظاهرة الجفاف في اقليم كوردستان.