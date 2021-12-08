سعر الذهب والعملات العالمية في اسواق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سعر العملات العالمية والذهب اليوم الأربعاء، في تداولات أسواق اقليم كوردستان كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان



100 دولار = 148150 دينار

100 يورو = 167000 دينار

100 جنيه إسترليني = 199000 دينار

100 ليرة تركية = 11000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5000 دينار

1 دينار أردني = 2011 ديناراً عراقياً



سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان



مثقال عيار 24 = 424000 دينار

مثقال عيار 21 = 375000 دينار

مثقال عيار 18 = 320000 دينار