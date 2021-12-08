مجلس وزراء كوردستان يناقش احتياجات البيشمركة ويقر مشروع قانون جديد للتربية والتعليم

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 8 كانون الأول (ديسمبر) 2021، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

وناقش مجلس الوزراء الاعتداءات الإرهابية التي ارتكبها إرهابيو داعش في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، والتي راح ضحيتها شهداء وجرحى من أبطال البيشمركة والمواطنين.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن مجلس الوزراء، عن تعازيه لأسر الشهداء، معرباً عن أمله في الشفاء العاجل للجرحى. كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك تواصلاً دائماً مع الحكومة الاتحادية لتوسيع فرص التعاون والتنسيق لملء الثغرات الأمنية القائمة في المناطق الكوردستانية المستقطعة، إلى جانب تجهيز البيشمركة بالاحتياجات اللازمة لمكافحة إرهابيي داعش. وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده بأننا سنبذل قصارى جهدنا لدعم البيشمركة وحماية الأهالي الصامدين في تلك المناطق التي تواجه تهديدات إرهابيي داعش، والتي هي جزء من سياسة استمرار التغيير الديموغرافي في تلك المناطق وإجبار سكانها على إخلاء مساكنهم.

وفي الجزء الأول من الاجتماع، قدم وزير التربية آلان حمه سعيد مشروع قانون (التربية والتعليم في إقليم كوردستان)، وبعد المناقشات والمداولات، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي يهدف لتنظيم جميع قطاعات التربية والتعليم على أسس حديثة ومواصلة تعزيز العملية التعليمية من أجل إرساء نظام تربوي جديد في كوردستان. ويعتبر مشروع القانون واسعاً وشاملاً، ويشمل العملية التربوية والتعليمية برمتها في كلا القطاعين الحكومي والخاص.

بعد ذلك، قدم وزير الكهرباء كمال محمد مشروع قانون (التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء رقم 6 لسنة 2021)، بهدف تعزيز الهيكل التنظيمي للوزارة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون وقرر إحالة مشروعي القانونين إلى برلمان كوردستان.

ثم قدمت وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني تقريراً بشأن الجفاف والمخاطر التي تواجه المحاصيل الزراعية في إقليم كوردستان، وهو ما نتج عنه زيادة في أسعار السماد الكيمياوي والمبيدات وتأثيرها على زراعة محصولي القمح والشعير وواقع الحيوانات وحقول الدواجن والثروة السمكية، فضلاً عن ارتفاع أسعار العلف. وأشار التقرير إلى أهمية المصادر المائية والسدود ومشاريع الري وترشيد استهلاك المياه والحفاظ على معدلات استخدامها عبر توعية المواطنين، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات المقترحة للفلاحين ومربّي الحيوانات في الإقليم، وقد أوعز مجلس الوزراء إلى الوزراء المعنيين بتقديم التسهيلات والعمل على ذلك في إطار القانون.

وفي ختام الاجتماع، قدم كل من وزير الثقافة حمه حمه سعيد ورئيس دائرة الإعلام والمعلومات جوتيار عادل، عدداً من الملاحظات والمقترحات والتوجيهات والإرشادات المتعلقة بتعاطي الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مع الوضع الراهن في جبهات المعارك ضد إرهابيي داعش، بما يجعله إعلاماً مسؤولاً، ويلعب دوراً في حماية الأمن الوطني والحفاظ على سلامة وأرواح أبطال البيشمركة، وعدم تأثيره السلبي على خطط مكافحة الإرهابيين والخطوط الدفاعية.