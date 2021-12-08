سیاسة

مسرور بارزاني يشيد بالتنسيق بين أربيل وبغداد بشأن قضية المهاجرين

"تمت الإشادة بالتنسيق القائم بين وزارة الخارجية العراقية ودائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان"
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مسرور بارزاني خلال لقائه الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية نزار الخير الله
مسرور بارزاني خلال لقائه الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية نزار الخير الله
کوردستان قضية المهاجرين مسرور بارزاني نزار الخير الله وزارة الخارجية العراقية دائرة العلاقات الخارجية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 8 كانون الأول (ديسمبر) 2021، الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية نزار الخير الله.

وجرى في الاجتماع، التباحث حول مسألة المهاجرين على الحدود البيلاروسية – البولندية، حسبما أفاد بيان أصدره المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم.

وجاء في البيان "وتمت الإشادة بالتنسيق القائم بين وزارة الخارجية العراقية ودائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان من أجل العودة الطوعية للمهاجرين إلى إقليم كوردستان".

 

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