اقتصاد

إقليم كوردستان ينشر أحدث تقرير لـ"ديلويت" عن صادرات النفط وعائداته

حققت حكومة إقليم كوردستان عائدات بقيمة 4.1 مليار دولار من مبيعات تصدير النفط الخام خلال النصف الأول من عام 2021
author_image Kurdistan24 اربیل
تم رفع 76.869 مليون برميل من النفط الخام المصدر من قبل المشترين من ميناء جيهان للتصدي
تم رفع 76.869 مليون برميل من النفط الخام المصدر من قبل المشترين من ميناء جيهان للتصدي
کوردستان ديلويت إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- نشرت حكومة إقليم كوردستان تقريراً تضمن إحصاءات مفصلة عن صادرات الإقليم من النفط واستهلاكه وعائداته للفترة من 1 كانون الثاني يناير 2021 إلى 30 حزيران يونيو من العام نفسه.

وذكرت الحكومة على موقعها الإلكتروني أنه خلال النصف الأول من عام 2021، صدرت حكومة إقليم كوردستان 77.35 مليون برميل عبر خط أنابيب تصدير كوردستان. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 3.95 مليون برميل للمصافي المحلية.

وتم رفع 76.869 مليون برميل من النفط الخام المصدر من قبل المشترين من ميناء جيهان للتصدير، بمتوسط سعر 53.446 دولار /برميل.

وحققت حكومة إقليم كوردستان عائدات بقيمة 4.1 مليار دولار من مبيعات تصدير النفط الخام خلال النصف الأول من عام 2021. وبعد سداد المدفوعات لمنتجي النفط ومشغلي خطوط الأنابيب والسداد للمشترين، احتفظت حكومة إقليم كوردستان بصافي الإيرادات من مبيعات النفط الخام البالغة 1.737 مليار دولار.

وأضافت الحكومة في بيانها أن الشفافية "‎تعتبر من أوليات أجندة أعمال مجلس الوزراء، إذ تقوم حكومة إقليم كوردستان بتقييم الإفصاحات الإضافية بانتظام والتي من شأنها تعزيز شفافية قطاع النفط والغاز في الإقليم".

وبدءاً من عام 2019 بدأت حكومة إقليم كوردستان في تقديم معلومات حول أرصدة المدفوعات المسبقة التي تدين بها لبائعي النفط، وفي عام 2020 تم توسيع الإفصاحات لتشمل المطابقة بين الإنتاج والصادرات والاستهلاك المحلي.

ويمكن الاطلاع على النص الكامل لتقرير ديلويت بصيغة الـPDF ويحتوي على مراجعة التصدير والاستخدام والعائدات ومصاريف النفط والغاز في إقليم كوردستان للفتـرة من 1 كانون الثاني 2021 إلى 30 حزيران 2021 باللغات الكوردية والعربية والإنكليزية عن طريق هذا الرابط.

موضوعات ذات صلة
العراق

جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بـ"خلية اغتيال الضباط" في ست محافظات
  29 دقائق
کوردستان

مسرور بارزاني يشيد بالتنسيق بين أربيل وبغداد بشأن قضية المهاجرين
  4 ساعات
کوردستان

أحمد هوشيار: وضع مطار أربيل طبيعي ولا تغيير في جدول الرحلات
  23 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف