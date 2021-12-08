إقليم كوردستان ينشر أحدث تقرير لـ"ديلويت" عن صادرات النفط وعائداته

أربيل (كوردستان 24)- نشرت حكومة إقليم كوردستان تقريراً تضمن إحصاءات مفصلة عن صادرات الإقليم من النفط واستهلاكه وعائداته للفترة من 1 كانون الثاني يناير 2021 إلى 30 حزيران يونيو من العام نفسه.

وذكرت الحكومة على موقعها الإلكتروني أنه خلال النصف الأول من عام 2021، صدرت حكومة إقليم كوردستان 77.35 مليون برميل عبر خط أنابيب تصدير كوردستان. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 3.95 مليون برميل للمصافي المحلية.

وتم رفع 76.869 مليون برميل من النفط الخام المصدر من قبل المشترين من ميناء جيهان للتصدير، بمتوسط سعر 53.446 دولار /برميل.

وحققت حكومة إقليم كوردستان عائدات بقيمة 4.1 مليار دولار من مبيعات تصدير النفط الخام خلال النصف الأول من عام 2021. وبعد سداد المدفوعات لمنتجي النفط ومشغلي خطوط الأنابيب والسداد للمشترين، احتفظت حكومة إقليم كوردستان بصافي الإيرادات من مبيعات النفط الخام البالغة 1.737 مليار دولار.

وأضافت الحكومة في بيانها أن الشفافية "‎تعتبر من أوليات أجندة أعمال مجلس الوزراء، إذ تقوم حكومة إقليم كوردستان بتقييم الإفصاحات الإضافية بانتظام والتي من شأنها تعزيز شفافية قطاع النفط والغاز في الإقليم".

وبدءاً من عام 2019 بدأت حكومة إقليم كوردستان في تقديم معلومات حول أرصدة المدفوعات المسبقة التي تدين بها لبائعي النفط، وفي عام 2020 تم توسيع الإفصاحات لتشمل المطابقة بين الإنتاج والصادرات والاستهلاك المحلي.

ويمكن الاطلاع على النص الكامل لتقرير ديلويت بصيغة الـPDF ويحتوي على مراجعة التصدير والاستخدام والعائدات ومصاريف النفط والغاز في إقليم كوردستان للفتـرة من 1 كانون الثاني 2021 إلى 30 حزيران 2021 باللغات الكوردية والعربية والإنكليزية عن طريق هذا الرابط.