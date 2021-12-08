أمن

جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بـ"خلية اغتيال الضباط" في ست محافظات

اختتم جهاز مكافحة الإرهاب عملياته في صلاح الدين ونينوى وديالى
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أحد جنود جهاز مكافحة الإرهاب
أحد جنود جهاز مكافحة الإرهاب
العراق جهاز مكافحة الإرهاب العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي مساء الأربعاء اعتقال "خلية داعشية" مؤلفة من 13 فرداً مسؤولة عن اغتيال الضباط في ست محافظات بما فيها بغداد.

وقال الجهاز في بيان إن قواته شنت سلسلة عمليات تمكنت في الأولى من "اعتقال ثلاثة من قادة زمر داعش الإرهابية أحدهم كان قد أشترك بعمليات جبانة وغادرة استهدفت ضباط في القوات الأمنية وكان يروم تنفيذ المزيد من العمليات الغادرة بعد مداهمة ليلية لمنازلهم في الطارمية والرضوانية والتاجي".

وأضاف البيان أن جهاز مكافحة الإرهاب "تمكن بعملية ثانية من إلقاء القبض على قائد عسكري له باع طويل في الإرهاب ينتمي لعصابات داعش رفقة أحد مرافقيه بأطراف محافظة كركوك".

وأشار البيان إلى أن قوات مكافحة الإرهاب "تمكنت في العملية الثانية من الإطاحة بأربعة عناصر ينتمون لزمر داعش داخل أقضية محافظة الأنبار".

واختتم جهاز مكافحة الإرهاب عملياته في صلاح الدين ونينوى وديالى وتمكن فيها "من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين"، وفق البيان.

 

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