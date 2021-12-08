نيجيرفان بارزاني يهنئ شولتس بانتخابه مستشاراً لألمانيا

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء أولاف شولتس بانتخابه لمنصب المستشار الألماني، وأعرب عن أمله بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وانتخب البرلمان الألماني في وقت سابق من اليوم الاشتراكي أولاف شولتس مستشاراً جديداً لألمانيا خلفا لأنغيلا ميركل التي شغلت المنصب طيلة 16 عاماً.

وكتب رئيس إقليم كوردستان على حسابه في تويتر "أتقدم بالتهاني للسيد أولاف شولتس بتسنم مهامه مستشاراً جديداً لألمانيا ولكابينته الوزارية، وأتمنى لهم النجاح".

وتابع "شكراً لألمانيا على دعمها ومساندتها لإقليم كوردستان، ونتطلع إلى العمل سوية بما يعزز العلاقات والتعاون المشترك".